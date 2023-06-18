Manchester United Dünya Kupası'nın yıldızını istiyor

Manchester United, Fas'la Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Sofyan Amrabat'ı takıma katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United Dünya Kupası'nın yıldızını istiyor
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18 Haziran 2023 22:40
Gelecek sezon kadrosuna orta saha transferi yapmak isteyen Manchester United, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Adı birçok kulüple anılan Sofyan Amrabat'ın hangi takıma gideceği daha netleşmedi

"YAKINDA TRANSFER OLACAK"

Fas teknik direktörü Walid Regragui 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun yakında transfer olabileceğini söyledi.

Liverpool'unda oyuncuyla ilgilendiği ancak ilk tercih olmadığı iddia edildi.

ATLETİCO İLE ANLAŞTI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Sofyan Amrabat'ın, Atletico Madrid'le anlaştığı ancak daha hiçbir şeyin tam olarak netleşmediğini söylendi. Bir ara Galatasaray'da forma giyen ve Sofyan Amrabat'ın abisi olan Nordin Amrabat kardeşi için en az üç kulübün Sofyan Amrabat'la ilgilendiğini söylemişti.

Devre arasında Bayern Münih'ten kiralanan Marcel Sabitzer'in bonservisinin alınmayacağı da söylendi.

MOUNT'U DA İSTİYOR

Manchester United, Sofyan Amrabat'ın yanı sıra Chelsea'nin İngiliz yıldızı Mason Mount'u da takıma katmak isteyen "kırmızı şeytanlar'ın" yaptığı ilk teklif reddedilmişti.

49 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fiorentina formasıyla 49 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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