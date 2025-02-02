Manchester United, Dorgu'yu açıkladı!

Manchester United, Lecce'ten Patrick Dorgu transferini resmiyete döktü.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İngiliz ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester United'ın genç futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemesi bekleniyor.
Lecce'de bu sezon 23 maçta süre bulan Dorgu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
İngiliz ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester United'ın genç futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemesi bekleniyor.
Lecce'de bu sezon 23 maçta süre bulan Dorgu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.