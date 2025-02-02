Manchester United, Dorgu'yu açıkladı!

Manchester United, Lecce'den 20 yaşındaki kanat oyuncusu Patrick Dorgu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Manchester United, Dorgu'yu açıkladı!
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02 Şubat 2025 14:54
Manchester United, Lecce'ten Patrick Dorgu transferini resmiyete döktü.

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United'ın genç futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemesi bekleniyor.

Lecce'de bu sezon 23 maçta süre bulan Dorgu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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