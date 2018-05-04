  •  
    İtalyan yıldız açıkladı; "G.Saray'ı seviyorum..."
  •  
    "Buradan şampiyonluğu sadece F.Bahçe verir..."
  •  
    "Ben olsam artık asla GÜNEŞ ile çalışmam..."
  •  
    Güneş'in çok isteyip de aldıramadığı 5 futbolcu
  •  
    Emre Mor'dan Terim'e; G.Saray'ı çok istiyorum

Manchester United deplasmanda yıkıldı! Brighton...

Premier Lig'de 36. haftada Brighton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United deplasmanda yıkıldı! Brighton...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 23:53
Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Brighton Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Brighton karşılaşmanın 57. dakikasında Pascal Gross ile golü buldu. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Brighton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 40'a yükseltti. Manchester United ise 77 puanda kaldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için