Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Brighton Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Brighton karşılaşmanın 57. dakikasında Pascal Gross ile golü buldu. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Brighton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 40'a yükseltti. Manchester United ise 77 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Brighton karşılaşmanın 57. dakikasında Pascal Gross ile golü buldu. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Brighton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 40'a yükseltti. Manchester United ise 77 puanda kaldı.
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