İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, West Ham United deplasmanına konuk oldu. London Stadyumu'ndaki maçtan Manchester United 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Said Benrahma attı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. kez kaybeden Manchester United 63 puanda kaldı. West Ham United, 37 puana yükseldi.
Manchester United, ligde gelecek hafta sahasında Wolves'i ağırlayacak. West Ham United, Brentford deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Said Benrahma attı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. kez kaybeden Manchester United 63 puanda kaldı. West Ham United, 37 puana yükseldi.
Manchester United, ligde gelecek hafta sahasında Wolves'i ağırlayacak. West Ham United, Brentford deplasmanına gidecek.
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