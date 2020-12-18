Manchester United deplasmanda 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, deplasmanda Sheffield United deplasmanına konuk oldu.



Bramall Lane'de oynanan maçı Mancester United 3-2 kazanarak üç puanı aldı.



Maçın 5. dakikasında McGoldrick'in golüyle ev sahibi Sheffield öne geçerken Manchester United 26. dakikada Rashford'un golüyle eşitliği yakaladı. 33. dakikada Martial'in golüyle Manchester United öne geçti ve ilk yarıyı konuk ekip 2-1 önde tamamladı.



İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Manchester United'da Rashford kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. McGoldrick 87. dakikada Sheffield farkı bire indirse de Manchester United 3 puanı 3-2'lik skorla almayı başardı.



Manchester United bu galibiyetle üst üste 10. deplasman galibiyetini almış oldu.



Bu sonucun ardından Manchester United 23 puana yükselirken Sheffield United ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı.



