Manchester United'dan Todibo için 40 milyon euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Nice forması giyen savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Manchester United'dan Todibo için 40 milyon euro!
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23 Ağustos 2023 14:48
İngiliz devi Manchester United, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızılar, teknik direktörü Erik ten Hag'ın raporu doğrultusunda Harry Maguire ile yollarını ayırıp o bölgeye yeni bir ismi transfer etmeyi planlıyor. 

Dış basında geçen haberlere göre, Manchester United, Nice forması giyen Fransız stoper Jean-Clair Todibo'ya 40 milyon euro teklifte bulundu.

Fakat Harry Maguire'ın West Ham United'a transferinin son anda yatması sonrası bu transferin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. 

TODIBO KİMDİR?

2019'da Toulouse'dan 1 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan 23 yaşındaki stoper, Schalke 04 ve Benfica'ya kiralandıktan sonra 2021 yılında 8.5 milyon euroya Nice'e transfer oldu. 

Todibo, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 46 maça çıktı.

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