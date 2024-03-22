Manchester United'dan Sancho için takas kararı

Sezon başında teknik direktör Erik ten Hag ile tartışan ve kadro dışı kalmasının ardından devre arasında Borussia Dortmund'a kiralanan Jadon Sancho için Manchester United yeni bir karar verdi.



TAKASA GİDECEKLER



Football Insider'da yer alan habere göre Manchester United, 50 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Jadon Sancho için Borussia Dortmund'a takas teklifi yapmaya hazırlanıyor.



Kadrosuna Donyell Malen'ı katmak isteyen Manchester United, Borussia Dortmund'a iki oyuncunun bulunduğu ve ekstra para içermeyen bir takas teklifi yapacak.



Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Donyell Malen için Borussia Dortmund'un bu teklife sıcak bakacağı da söylendi.



33 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 33 resmi maça çıkan Donyell Malen bu karşılaşmalarda 13 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.





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