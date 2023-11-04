Manchester United'dan Sacha Boey hamlesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sacha Boey için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Manchester United, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in olası transferi için bilgi toplamaya başladı.
GALATASARAY İLE ANLAŞAMADI
Ayrıca haberde; Galatasaray ile Sacha Boey arasındaki transfer görüşmelerinin tıkandığı belirtildi. Boey'in geleceği için düşünmeye başladığı ifade edilirken Galatasaray'ın Boey için yaptığı sözleşme uzatma teklifinin oyuncu ve temsilcileri tarafından kabul edilmediği aktarıldı.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Manchester United, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in olası transferi için bilgi toplamaya başladı.
GALATASARAY İLE ANLAŞAMADI
Ayrıca haberde; Galatasaray ile Sacha Boey arasındaki transfer görüşmelerinin tıkandığı belirtildi. Boey'in geleceği için düşünmeye başladığı ifade edilirken Galatasaray'ın Boey için yaptığı sözleşme uzatma teklifinin oyuncu ve temsilcileri tarafından kabul edilmediği aktarıldı.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.