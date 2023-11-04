Manchester United'dan Sacha Boey hamlesi

Manchester United'ın, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey için bilgi aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'dan Sacha Boey hamlesi
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04 Kasım 2023 18:00
Son güncelleme 04 Kasım 2023 18:04
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sacha Boey için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Manchester United, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in olası transferi için bilgi toplamaya başladı.

GALATASARAY İLE ANLAŞAMADI

Ayrıca haberde; Galatasaray ile Sacha Boey arasındaki transfer görüşmelerinin tıkandığı belirtildi. Boey'in geleceği için düşünmeye başladığı ifade edilirken Galatasaray'ın Boey için yaptığı sözleşme uzatma teklifinin oyuncu ve temsilcileri tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.



 
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