Manchester United'dan Rusya kararı!

Manchester United, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rus şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'dan Rusya kararı!
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25 Şubat 2022 21:28
İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.

Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.

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