Manchester United'dan Real'in yıldızına servet!

Manchester United, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için İspanyol ekibine 130 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'dan Real'in yıldızına servet!
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09 Mart 2023 14:01
Manchester United, kadrosundaki eksikleri gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basını Fichajes'in haberine göre; Manchester United, Real Madrid'in genç yıldızı için serveti gözden çıkardı.

Habere göre; İngiliz devi, Eduardo Camavinga'nın transferi için Real'e 130 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu çılgın rakama rağmen Real Madrid'in oyuncuyu satmaya yanaşmadığı belirtildi.

20 yaşındaki Fransız yıldızın İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Başarılı oyuncu bu sezon Real Madrid ile 37 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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