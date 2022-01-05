Manchester United'dan, Neves ve Camara hamlesi!

Manchester United, orta sahasını güçlendirmek adına Wolverhampton'da forma giyen Ruben Neves ve Marsilya oyuncusu Boubacar Camara için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'dan, Neves ve Camara hamlesi!
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05 Ocak 2022 18:04
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, orta sahasını güçlendirmek adına girişimlerini sürdürüyor.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz devinin listesinde Wolverhampton forması giyen Ruben Neves ile Marsilya'nın başarılı orta sahası Boubacar Camara'nın olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Baubacar Camara ile Newcastle ve Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

İngiliz kulübünün transferleri yazın gerçekleştirmeyi planladığı ancak şartların oluşması halinde en az birini kış transfer döneminde kadrosuna katabileceği ifade edildi.


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