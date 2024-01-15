Manchester United'dan Neves'e 120 milyon euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Benfica forması giyen Joao Neves için gözünü kararttı.



MANU 120 MİLYON EURO'YA HAZIR!



Mirror'da yer alan habere göre, Manchester United'ın 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödemeyi göze aldığı belirtildi.



Manchester United'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve transfer için görüşmeleri kısa süre içerisinde tamamlamak istediği vurgulandı.



BENFICA'DA BU SEZON NE YAPTI?



İngiliz temsilcisinde Jim Ratcliffe'nin kulüpten hisse almasının ardından Manchester United'ın transfer konusunda madddi olarak sıkıntı sıkıntı çekmesinin beklenmediği ifade edildi.



Benfica'da bu sezon 29 maça çıkan Joao Neves, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



