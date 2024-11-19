Manchester United'dan Kolo Muani'ye kanca

Manchester United, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'de gözden çıkartılan Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'dan Kolo Muani'ye kanca
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19 Kasım 2024 20:17
Manchester United, Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Randal Kolo Muani için Ocak ayında kiralamak istiyor.

Fussball.News'teki habere göre Manchester United, PSG'nin 95 milyon euro bedelle Eintracht Frankfurt'tan transfer ettiği Kolo Muani'yi, kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

PSG OLUMLU YAKLAŞABİLİR

PSG teknik direktörü Luis Enrique, 25 yaşındaki futbolcuyu bu sezon için planlarına dahil etmediği için, kulübün kiralama teklifine olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

BU SEZON KOLO MUANI

Muani, bu sezon PSG formasıyla toplam 12 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.

 

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