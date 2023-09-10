Manchester United'dan Galatasaray yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele edecek Manchester United, sarı-kırmızılı takımı mercek altına aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'dan Galatasaray yorumu
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10 Eylül 2023 16:24
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinde sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi.

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

İngiliz ekibinin resmi internet sitesinde yer alan haberde, Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirdiğine değinildi.

MANU'YA KARŞI KARNESİ İYİ

Galatasaray'ın ayrıca Manchester United karşısında altı maçta sadece iki mağlubiyet aldığı ve İngiliz ekibine karşı karnesinin iyi olduğu vurgulandı.

ZAHA, NDOMBELE, SANCHEZ

Galatasaray'ın transfer döneminde Manchester United'ın eski oyuncularından Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattığı hatırlatıldı. Sarı-kırmızılı takımın ayrıca transferin son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığı aktarıldı.

KENDİSİNİ KANITLAMIŞ İSİMLER

Galatasaray'ın kadrosunun etkileyici olmasının yanı sıra tecrübeli isimlerden de oluştuğu ifade edildi. Muslera'nın kendisini kanıtlamış bir isim olduğu, Angelino'nun bir dönem Manchester City forması giydiği ayrıca hücumda Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi gibi önemli isimlerin yer aldığı aktarıldı.

MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi A grubu maçlarında 3 Ekim'de İngiltere'de 29 Kasım'da ise Türkiye'de karşılaşacak.

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