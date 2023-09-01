Manchester United'dan Galatasaray'a van de Beek yanıtı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kiralık teklif yaptığı Hollandalı oyuncu Donny van de Beek için Manchester United'dan ret yanıtı geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'dan Galatasaray'a van de Beek yanıtı
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01 Eylül 2023 17:33
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha takviyesi için ilgilendiği Donny van de Beek için yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Manchester United'a Donny van de Beek'i kiralamak için 1.15 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak İngiliz kulübü bu teklifi reddetti.



GALATASARAY VAZGEÇMİYOR

Haberde; teklifin reddedilmesine rağmen Galatasaray'ın Donny van de Beek için girişimlerini sürdürdüğü ve transferi noktalamak istediği belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.



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