Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden yüksek maliyet nedeniyle çekilme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
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23 Ağustos 2024 10:27
Manchester United, bir süredir gündeminde bulundurduğu Fenerbahçeli milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi.

İngiliz medyasında The Athletic, Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu transferinden çekildiğini duyurdu.

RAKAM ÇOK BULUNDU

United'ın başka alternatiflere yöneldiği vurgulanan haberde; Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği miktarın da çok bulunduğunun altı çizildi.

BRIGHTON EN CİDDİ ADAY

Ferdi Kadıoğlu için, Premler Lig ekibi Brighton en ciddi aday konumunda bulunuyor. İngiliz ekibi, yıldız oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

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