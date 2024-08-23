Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Manchester United, bir süredir gündeminde bulundurduğu Fenerbahçeli milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi.
İngiliz medyasında The Athletic, Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu transferinden çekildiğini duyurdu.
RAKAM ÇOK BULUNDU
United'ın başka alternatiflere yöneldiği vurgulanan haberde; Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği miktarın da çok bulunduğunun altı çizildi.
BRIGHTON EN CİDDİ ADAY
Ferdi Kadıoğlu için, Premler Lig ekibi Brighton en ciddi aday konumunda bulunuyor. İngiliz ekibi, yıldız oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz medyasında The Athletic, Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu transferinden çekildiğini duyurdu.
RAKAM ÇOK BULUNDU
United'ın başka alternatiflere yöneldiği vurgulanan haberde; Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği miktarın da çok bulunduğunun altı çizildi.
BRIGHTON EN CİDDİ ADAY
Ferdi Kadıoğlu için, Premler Lig ekibi Brighton en ciddi aday konumunda bulunuyor. İngiliz ekibi, yıldız oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
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