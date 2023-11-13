Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Premier Lig devi Manchester United'da yönetimin yeni teknik direktör önerilerinde bulunan menajerleri geri çevirdiği ve Erik ten Hag'a güvendikleri belirtildi.

Abone Ol
Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 18:22
Son güncelleme 13 Kasım 2023 18:31
Manchester United'da alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallanan Erik ten Hag'a yönetimden destek geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; İngiliz devinde yönetim, Erik ten Hag'a alternatifler sunan menajerlerle görüşmeyi reddediyor.

YÖNETİM GÜVENİYOR

Şu anda İngiliz ekibinin gündeminde yeni bir teknik adam olmadığı ve Erik ten Hag'a güvenildiği belirtildi.

"DAHA İYİYE GİDECEK"

Habere göre, United patronları, takımın son dönemde oynadığı futbolun geliştiğini ve daha da iyiye gideceğine düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda 3 puanla son sırada yer alan MANU, ligde de 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery