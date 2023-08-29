Manchester United'dan Cucurella hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Manchester United, Chelsea forması giyen Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'dan Cucurella hamlesi
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29 Ağustos 2023 19:42
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 19:49
Premier Lig'de sezona istediği gibi giremeyen ve başı sakatlıklardan kurtulmayan Manchester United transfer çalışmalarına devam ediyor.

Manchester United son olarak Chelsea forması giyen Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

KİRALIK GELECEK

The Athletic'in haberine göre Manchester United geçtiğimiz sezon başında Chelsea'nin 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Marc Cucurella'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United'da, Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın uzun süreli sakatlıklarından dolayı sol bekte alternatifi bulunmayan Erik ten Hag bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 33 resmi maça çıkan Marc Cucurella bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.

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