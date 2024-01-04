Manchester United'da yeni hedef Werner

Premier Lig'in ikinci döneminde etkili olmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Manchester United yeni hedefini belirledi.



KİRALIK OLARAK GELECEK



Mirror'un haberine göre kış transfer döneminde fazla para harcamak istemeyen Manchester United gözünü Timo Werner'e çevirdi.



Önümüzdeki günlerde Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Timo Werner için Manchester United, Alman santrfor için kiralık teklifi yapacak.



14 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon RB Leipzig formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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