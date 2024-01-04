Manchester United'da yeni hedef Werner

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United'da yeni hedef Timo Werner oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'da yeni hedef Werner
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2024 23:40
Premier Lig'in ikinci döneminde etkili olmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Manchester United yeni hedefini belirledi.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Mirror'un haberine göre kış transfer döneminde fazla para harcamak istemeyen Manchester United gözünü Timo Werner'e çevirdi.

Önümüzdeki günlerde Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Timo Werner için Manchester United, Alman santrfor için kiralık teklifi yapacak.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery