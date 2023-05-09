Manchester United'da yeni hedef Gonçalo Ramos

Gelecek sezon kadrosuna yeni bir golcü katmak isteyen Manchester United'ın Gonçalo Ramos için Benfica'ya bir teklifte bulunacağı yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester United'da yeni hedef Gonçalo Ramos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 19:18
Cristiano Ronaldo'nun ayrılığından sonra kadrosuna yüksek profilli bir forvet oyuncusu katmak isteyen Manchester United'da yeni hedef belirlendi.

İngiliz basınında yer alan haberler göre; listesinde Harry Kane, Victor Osimhen ve Randal Kolo Muani'yi bulunduran Manchester United, Benfica'nın Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER REKORU KIRILABİLİR

Haberde, İngiliz devinin Ramos için bonuslar dahil 80 ile 115 milyon arasında bir teklif hazırlığında olduğu ve bu transfer ile birlikte kulübün transfer rekorunun kırılabileceği öne sürüldü.

21 yaşındaki Gonçalo Ramos, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 44 maçta 25 gol 11 asistlik performans gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery