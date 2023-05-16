Manchester United'da Weghorst için karar!

Manchester United, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Wout Weghorst ile yola devam etmeyecek. Hollandalı futbolcunun bonservisine sahip olan Burnley ise oyuncunun kulübe geri dönüşüne sıcak bakıyor.

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Manchester United'da Weghorst için karar!
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16 Mayıs 2023 17:41
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Wout Weghorst için kararını verdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Erik ten Hag'ın ekibi, devre arasında Burnley'den kadrosuna kattığı Weghorst ile yola devam etmeyecek.

KOMPANY GÖRÜŞME YAPACAK

Öte yandan Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley'in ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edildi. Premier Lig'e yükselen kulüpte teknik direktör Vincent Kompany'nin, sezonu sona ermesinin ardından Weghorst ile görüşme yapacağı aktarıldı.

Manchester United'da 28 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı forma altında 18 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

Hollandalı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Burnley ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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