Manchester United'da transfer planları

Manchester United, yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. İngiliz ekibi 4 bölgeye transfer yapmayı düşünüyor.



4 TRANSFER GÜNDEMDE



Manchester United Evening News'te yer alan habere göre; kulüp yaz aylarında 4 transfer yapmanın planlarını yapıyor. İngiliz ekibinde yönetimin en zayıf bölge olarak orta sahayı gördüğü ve bu bölgeye kesinlikle bir transfer yapılacağı belitildi.



ORTA SAHAYA DECLAN RICE



Kırmızı-Şeytanlar'ın orta saha için uzun zamandır gündemde West Ham United'da Declan Rice'yi transfer etmek istediği ifade edildi. Rice'nin de geçen sezon Harry Maguire ve Luke Shaw'a kulüple ilgili sorular sorduğu haberde yer aldı.



HÜCUM VE SAVUNMAYA TAKVİYE



Manchester United'ın orta alanın yanı sıra; Edinson Cavani, Paul Pogba ve Juan Mata'nın ayrılıklarını da hesaba katarak yaz transfer döneminde hücum bölgesini güçlendirmek istediği kaydedildi.



İngiliz ekibinde ayrıca, Eric Bailly ve Phil Jones'in de sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve savunmanın göbeğine takviyenin söz konusu olduğu aktarıldı.



DAVID DE GEA'YA ALTERNATİF İSİM



Kaleci Dean Henderson'un da durumuna göre David de Gea'yı yedekleyebilecek bir ismin transfer edilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.



YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ ARIYOR



Öte yandan Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki transferleri organize etmesi açısından yeni teknik direktörünü de sezon bitmeden önce açıklamak istediği hatırlatıldı.





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