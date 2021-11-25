Manchester United'da son karar: Ralf Rangnick!

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.
Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.
The Athletic'in haberine göre; Alman futbol adamı, daha sonra Manchester United'a 2 yıl danışmanlık yapacak.
Haberde Rangnick'in çalışma izni işlemleri nedeniyle Chelsea maçında takımın başında olamayacağı da ifade edildi.
Ayrıca Rangnick'in adı, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.
The Athletic'in haberine göre; Alman futbol adamı, daha sonra Manchester United'a 2 yıl danışmanlık yapacak.
Haberde Rangnick'in çalışma izni işlemleri nedeniyle Chelsea maçında takımın başında olamayacağı da ifade edildi.
Ayrıca Rangnick'in adı, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de anılmıştı.