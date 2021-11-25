Manchester United'da son karar: Ralf Rangnick!

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.



Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.



The Athletic'in haberine göre; Alman futbol adamı, daha sonra Manchester United'a 2 yıl danışmanlık yapacak.



Haberde Rangnick'in çalışma izni işlemleri nedeniyle Chelsea maçında takımın başında olamayacağı da ifade edildi.



Ayrıca Rangnick'in adı, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de anılmıştı.





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