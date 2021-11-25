Manchester United'da son karar: Ralf Rangnick!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Solskjaer'in ayrılığı sonrası geçici teknik direktörünü buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'da son karar: Ralf Rangnick!
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25 Kasım 2021 18:20
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.

Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

The Athletic'in haberine göre; Alman futbol adamı, daha sonra Manchester United'a 2 yıl danışmanlık yapacak.

Haberde Rangnick'in çalışma izni işlemleri nedeniyle Chelsea maçında takımın başında olamayacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rangnick'in adı, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de anılmıştı.


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