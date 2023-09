Manchester United'da Sancho krizi

Manchester United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrası Jadon Sancho'ya sert eleştirilerde bulunan Erik ten Hag'a, İngiliz yıldızdan cevap geldi.



"PERFORMANSI YETERLİ DEĞİL"



Arsenal mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, Jadon Sancho için "performansı yeterli değil" dedi ve şu sözlerle cümlelerine devam etti:



"Jadon, idmanlardaki performansı nedeniyle seçilmedi, Manchester United'da her gün belli bir seviyeye ulaşmanız gerekiyor ancak bu seviyelere ulaşabilirseniz takımda yer alabilirsiniz. İşte bu yüzden kadroda yer almadı."



"GÜNAH KEÇİSİ OLDUM"



Bu açıklamaların üstünden bir saat geçmeden İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın! İnsanların tamamen yanlış şeyler söylemesine izin vermeyeceğim, bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi gösterdim" dedi ve sözlerine şu kelimelerle devam etti:



"Bu konunun girmeyeceğim başka sebepleri olduğuna inanıyorum, uzun zamandır günah keçisi oldum ki bu hiç adil değil! Yapmak istediğim tek şey gülümseyerek top oynamak ve takımıma katkıda bulundu. Teknik ekibin verdiği tüm kararlara saygı duyuyorum, harika oyuncularla oynuyorum ve bunu yaptığım için minnettarım ki bunun her hafta benim için önemli olduğunu biliyorum. Ne olursa olsun bu arma için savaşmaya devam edeceğim"