Manchester United'da sakatlık şoku

Manchester Unitedlı futbolcu Casemiro, Brezilya'nın Venezuela'ya karşı oynadığı maçta sakatlık geçirerek oyundan alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da sakatlık şoku
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14 Ekim 2023 22:21
Manchester United'da yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda sahaya dönen Casemiro, Brezilya'nın Venezuela'ya karşı oynadığı maçı bitiremedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, 79. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak durumunda kaldı.

Geçici antrenör Fernando Diniz, Casemiro'nun yaşadığı sakatlık sonrası açıklamada bulunurken "Ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle oyundan alınmak istedi" dedi.

MANCHESTER BİLGİ BEKLİYOR

Sky Sports, Manchester United'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında Brezilya milli takımı heyetinden bilgi beklediğini bildirdi.

Brezilyalı oyuncu Casemiro, bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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