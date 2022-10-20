Manchester United'da Ronaldo kadro dışı

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



İngiliz ekibi, cumartesi günü Chelsea ile oynanacak maçta Portekizli yıldızın kadroya alınmayacağını duyurdu.



Manchester United'ın açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, cumartesi günkü Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışında tüm takım, konsantre bir şekilde bu maça hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.



Tottenham karşılaşmasında maç bitmeden soyunma odasına giden Ronaldo'nun, oyuna girmeyi reddettiği ve maç bitmeden stadyumdan da ayrıldığı öne sürülmüştü.



Öte The Athletic ise Ronaldo'nun, Manchester United'da antrenmanlara bireysel olarak devam edeceğini sayfalarına taşıdı.





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