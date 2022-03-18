Manchester United'da Rangnick pişmanlığı!

Manchester United'da Ralf Rangnick pişamlığı yaşanıyor. İngiliz ekibinin, Solskjaer'in ardından takımı Rangnick'e emanet edilmesini bir hata olarak kabul ettiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da Rangnick pişmanlığı!
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18 Mart 2022 17:02
Manchester United'da daha önce oyuncularla arasında problem olduğu belirtilen Ralf Rangnick için yönetim de hata yaptığını kabul etti.

İspanyol basınında yer alan haberde; Kırmızı Şeytanlar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid yenilgisinin ardından Rangnick konusunda hata yapıldığını kabul ettiği kaydedildi. Medyanın haberinde, Alman futbol adamının teknik direktörlük sonrası kulüp danışmanlığı için sözleşmesi olsa da kovulabileceği de ifade edildi.

RONALDO, SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

Öte yandan aynı haberde, Rangnick ile zaman zaman problem yaşayan ve takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımda kalmaya karar verdiği vurgulandı.

TAKVİYELER İÇİN KULÜBE GÜVENİYOR

Manchester United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın, yapılacak takviyelerle ve yeni teknik adam ile Premier Lig Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu konusunda kulübe güven duyduğu ve sözleşmesini tamamlayacağı ifade edildi.

FAVORI ERİK TEN HAG!

The Telegraph'ta ise Manchester United'da Ralf Rangnick'in ardından gelecek teknik direktör için Erik Ten Hag favori olarak gösterildi.

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