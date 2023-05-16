Manchester United'da ikinci ayrılık kapıda

Manchester United'da Alex Tuanzebe'nin ayrılma kararının ardından bir diğer savunma oyuncusu Phil Jones'un da İngiliz ekibine veda edeceği ortaya çıktı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da ikinci ayrılık kapıda
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16 Mayıs 2023 12:40
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 12:43
Manchester United'da gelecek sezon planlaması şimdiden yapılmaya başlandı.

Son olarak 31 yaşındaki İngiliz stoper Phil Jones sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayarak takımdan ayrılacağını açıkladı.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Lisandro Martinez ve Raphael Varane'nın sakatlıklarına rağmen bu sezon daha forma giyemedi.

12 SEZONLUK MACERA

2011 senesinde takıma katılan Phil Jones Manchester ekibinde 169 maça çıkan Phil Jones 2 gollük katkı sağladı.

AYRILIKLAR BİTMİYOR

Öte yandan Takımda 6. stoper olması sebebiyle sezon başında kiralık olarak Stoke City'ye gönderilen Axel Tuanzebe bu sezon sözleşmesinin bitmesiyle beraber Manchester United'dan ayrılma kararı aldı.

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