Manchester United'da golcü hedefi: Zirkzee

Manchester United, Joshua Zirkzee'nin Bologna ile sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'da golcü hedefi: Zirkzee
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2024 17:21
Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. 

Sky'da yer alan habere göre; Manchester United, 23 yaşındaki Hollandalı golcü Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devinin Zirkzee'nin Bologna ile sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmayı planladığı belirtildi. 

Manchester kulübü yetkililerinin Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden yıldız isimle her konuda anlaşıp turnuvadan sonra imza attırmayı istedikleri dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bologna ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Zirkzee, çıktığı 37 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery