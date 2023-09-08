Manchester United'da gerilim sona ermiyor

Manchester United'da bazı oyuncular, Jadon Sancho ve Erik ten Hag geriliminden dolayı Sancho'dan bıkmış durumda.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da gerilim sona ermiyor
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08 Eylül 2023 16:04
Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor. Erik ten Hag'ın, Arsenal maçı sonrasında Jadon Sancho hakkında yaptığı açıklamaların ardından İngiliz yıldızda teknik direktörünü yalanlayan bir açıklama yapmıştı.

Amerika basınında yer alan habere göre bazı Manchester United oyuncuları bu durumdan dolayı Sancho'dan bıkmış durumda olduğu iddia edildi.

TEN HAG'I HAKLI GÖRÜYORLAR

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United'da bir grup oyuncu Erik ten Hag'ın açıklamaların doğru olduğunu ve Jadon Sancho'nun haksız olmasına rağmen yaptığı açıklamalardan dolayı oyuncudan bıkmış durumda.

Haberin devamında oyuncuların Ten Hag'ın yönetime yönelik katı yaklaşımını, statüleri ne olursa olsun takımın tüm üyelerine adil bir şekilde davranıldığını düşünüyor ve bu durumdan dolayı Hollandalı teknik adama saygı duyduklarını iddia etti.

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