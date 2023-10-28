Manchester United'da futbol tarihine geçen rekor borç!

İngiltere'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Manchester United'ın toplam borcu ağızları açık bırakacak seviyeye ulaştı.



1.25 MİLYAR EURO'LUK BORÇ!



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'ın brüt borç, kredi ve ödenmemiş transfer taksitlerinin birleşiminden olan borcu 1.25 milyar euro'yu (34.25 milyar Türk Lirası) geçti.



REKOR GELİR BİLE YETMEDİ



Haberde, geçtiğimiz sezon 743 milyon euro gelir elde ederek kulüp rekoru kıran Manchester United'ın buna rağmen 32.9 milyon euro zarar ettiği ifade edildi.



Bununla birlikte İngiliz kulübünün brüt borcunun çekilen kredilerle birlikte 886 milyon euro'ya yükseldiği, ayrıca 364.3 milyon euro'luk transfer ödemeleri ve 2022'de çekilen 114 milyon euro'luk kredi ile birlikte toplam brüt borcun 1.25 milyar euro'ya dayandığı yazıldı.



