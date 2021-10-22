Manchester United'da Fernandes endişesi!

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'in, Liverpool ile oynanacak lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırabileceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da Fernandes endişesi!
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22 Ekim 2021 18:03
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da Bruno Fernandes endişesi yaşanıyor.

Portekizli yıldızın sakatlığı nedeniyle kritik maçı kaçırabileceğini söyleyen Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, "Atalanta maçı gibi karşılaşmalar her zaman sakatlıklara neden olabilir. Şu an böyle 2-3 oyuncumuz var. Bruno bunlardan biri, Liverpool maçında oynaması şüpheli ancak o oynamak için her şeyi yapıyor" açıklamasını yaptı.

Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giyen Fernandes, 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Premier Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev maçta Manchester United ile Liverpool pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.


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