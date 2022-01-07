Manchester United'da favori Erik ten Hag

Manchester United'ın gelecek sezonda takımın başına getirmek istediği teknik adamlar listesinde Erik ten Hag'ın en öne çıkan isim olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da favori Erik ten Hag
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07 Ocak 2022 15:31
Manchester United, Ole Gunnar Solskajer sonrası takımı geçici olaran Ralf Rangnck'e etti. İngiliz ekibi, Rangnick sonrası gelecek sezon için teknik adam çalışmalarına da devam ediyor.

The Times'ta yer alan haberde; İngiliz ekibinin teknik direktör listesinde Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag'ın favori olduğu aktarıldı.

Manchester United'ın Solskjaer sonrası ilgilendiği Maurici Pocchettino'yu da listesinde tuttuğu ancak Arjantinli teknik adamın PSG'de çalışması nedeniyle Erik ten Hag'ın daha önde olduğu belirtildi.

Pocchettino da Solskajer'in ayrılığı sonrası Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçmek istemiş ama PSG bu değişime izin vermemişti.

TEN HAG'LA DEVLER LİGİ'NDE YARI FİNAL

2019 yılından bu yana Ajax'ta görev yapan Erik ten Hag, Hollanda ekibi ile iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde Ajax, bu süreçte bir kez de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi.


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