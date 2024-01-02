Manchester United'da erken veda kararı!

Manchester United'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sergio Reguilon, ara transfer döneminde Tottenham'a geri dönecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da erken veda kararı!
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02 Ocak 2024 17:11
Manchester United, performansını yetersiz bulduğu Sergio Reguilon için kararını verdi.

The Ahtletic'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu ile kış transfer döneminde yollarını ayıracak.

MANU'nun performansını beğenmediği Reguilon'u Tottenham'a geri göndereceği belirtildi.

Oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki sol bek, gol veya asist üretemedi.

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