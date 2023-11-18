Manchester United'da bir sakatlık daha!

Manchester United'da sakatlık kervanına bir yenisi daha eklendi.
Andre Onana, Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrıldı.
Kamerunlu kalecinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İngiliz ekibinde daha önce Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
ERIKSEN, CASEMIRO, RASHFORD
Galatasaray ile 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek MANU'da birden çok eksik bulunuyor.
Eriksen ve Casemiro'nun kesin olarak Galatasaray maçında oynamayacağı açıklandı. Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.
İngiliz basınına göre, Manchester United'daki sakat futbolcular ve dönüş tarihleri;
Rasmus Höjlund
Dönüş tarihi: 29 Kasım
Christian Eriksen
Dönüş tarihi: Aralık
Aaron Wan-Bissaka
Dönüş tarihi: 26 Kasım
Luke Shaw
Dönüş tarihi: 26 Kasım
Jonny Evans
Dönüş tarihi: Aralık
Casemiro
Dönüş tarihi: Ocak
Lisandro Martinez
Dönüş tarihi: Ocak
Andre Onana, Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrıldı.
Kamerunlu kalecinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İngiliz ekibinde daha önce Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
ERIKSEN, CASEMIRO, RASHFORD
Galatasaray ile 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek MANU'da birden çok eksik bulunuyor.
Eriksen ve Casemiro'nun kesin olarak Galatasaray maçında oynamayacağı açıklandı. Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.
İngiliz basınına göre, Manchester United'daki sakat futbolcular ve dönüş tarihleri;
Rasmus Höjlund
Dönüş tarihi: 29 Kasım
Christian Eriksen
Dönüş tarihi: Aralık
Aaron Wan-Bissaka
Dönüş tarihi: 26 Kasım
Luke Shaw
Dönüş tarihi: 26 Kasım
Jonny Evans
Dönüş tarihi: Aralık
Casemiro
Dönüş tarihi: Ocak
Lisandro Martinez
Dönüş tarihi: Ocak
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