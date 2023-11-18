Manchester United'da bir sakatlık daha!

Manchester United'da sakatlık kervanına bir yenisi daha eklendi.



Andre Onana, Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrıldı.



Kamerunlu kalecinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



İngiliz ekibinde daha önce Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.



ERIKSEN, CASEMIRO, RASHFORD



Galatasaray ile 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek MANU'da birden çok eksik bulunuyor.



Eriksen ve Casemiro'nun kesin olarak Galatasaray maçında oynamayacağı açıklandı. Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.



İngiliz basınına göre, Manchester United'daki sakat futbolcular ve dönüş tarihleri;



Rasmus Höjlund

Dönüş tarihi: 29 Kasım



Christian Eriksen

Dönüş tarihi: Aralık



Aaron Wan-Bissaka

Dönüş tarihi: 26 Kasım



Luke Shaw

Dönüş tarihi: 26 Kasım



Jonny Evans

Dönüş tarihi: Aralık



Casemiro

Dönüş tarihi: Ocak



Lisandro Martinez

Dönüş tarihi: Ocak





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