Manchester United'da ayrılık

Manchester United, Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da ayrılık
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04 Ocak 2024 16:16
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan sezon başında kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, geçen ağustos ayında bir yıllığına kiralanan 27 yaşındaki sol bekin sözleşme fesih maddesinin devreye sokulduğu ve Reguilon'un Tottenham'a döndüğü belirtildi.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra, İspanyol ekipleri Sevilla ile Atletico Madrid'de de görev yaptı.

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