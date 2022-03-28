Manchester United'da ana hedef Harry Kane

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Manchester United, yeni teknik direktör kim olursa olsun Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da ana hedef Harry Kane
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28 Mart 2022 21:05
Gelecek sezon için forvet bölgesine büyük bir transfer yapmayı hedefleyen Manchester United, 1 numaralı hedef olarak Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane'i belirledi.

The Athletic'in haberine göre, forvet bölgesi için birçok aday belirleyen Manchester ekibinin yeni teknik direktör kim olursa olsun Harry Kane'i kadrosuna katmak istediği yazıldı. Geçtiğimiz yaz aylarında da Kane'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Manchester United, Jadon Sancho'ya ödenen 73 milyon poundluk bonservis ücretinin ardından Kane transferi için yeterli kaynak yaratamamıştı.

KANE DE AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımdan ayrılma isteğini birçok dile getiren Harry Kane, Tottenham yönetiminin katı tavrı sonrası takımda kalmıştı. Ancak İngiliz oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılında bitmesi sebebiyle Tottenham yönetiminin de bu transfere soğuk bakmadığı, hatta iyi bir bonservis bedeli kazanmak için sezon sonunda Harry Kane'in takımdan ayrılmasına izin vereceği ifade edildi. Haberde, Harry Kane transferinin Manchester United'a yaklaşık 100 milyon pounda mal olacağının beklendiği yazıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRDEN BAĞIMSIZ

Gelecek sezon planlamasında henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen Manchester United'ın, Kane transferini teknik direktör konusundan bağımsız düşündüğü ve Kane'in takımdaki birçok ofansif sorunu çözeceğine inandığı belirtildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 41 resmi maça çıkan Harry Kane 22 gol atma başarısı gösterdi.

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