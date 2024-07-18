Manchester United'da 70 milyon euro'luk imza

Manchester United, Lille'den Leny Yoro'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Yoro için bonuslarla birlikte 70 milyon euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; manutd.com
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Manchester United'da 70 milyon euro'luk imza
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18 Temmuz 2024 22:10
Manchester United, uzun süredir Real Madrid ile adı geçen Leny Yoro transferinde mutlu sona ulaştı.

İngiliz ekibi, Lille forması giyen Yoro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Manchester United, 18 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Manchester United, Yoro transferi için bonuslarla birlikte Lille'e toplam 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Lille'de geçen sezon 44 maçta süre bulan Yoro, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

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