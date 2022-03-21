Manchester United'da 4 aday!

Manchester United'da teknik direktörlük için; Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Luis Enrigue ve Julen Lopetequi'nin öne çıktığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da 4 aday!
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21 Mart 2022 23:33
Manchester United'da yeni teknik direktörlük görevi için 4 aday var.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde; Kırmızı Şeytanlar'ın Rangnick sonrası; Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Luis Enrigue ve Julen Lopetequ dörtlüsünden birini göreve getirmek istediği aktarıldı.

TUCHEL LİSTEDE YOK!

Medyada çıkan haberde ayrıca, Chelsea'deki yaptırımların ardından Manchester United'la adı geçen Thomas Tuchel için Manchester ekibinin bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

Ole Gunnar Solskajer sonrası Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşan Manchester United'da, Rangnick de sezonun bitmesinin ardından kulüp danışmanlığı görevini üstlenecek.

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