Manchester United, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.



İngiliz Kulübü, Bruno Fernandes'in sözleşmesinin uzatıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı ''kaptanımız en az 2027'ye kadar bizle kalacak'' paylaşımıyla duyurdu.



2020 yılında Sporting Lisbon'dan Manchester United'a transfer olan oyuncu için İngiliz Devi 65 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Bruno Fernandes, geçen sezon 48 maçta forma giyip 15 gol 13 asistlik performansla oynamıştı.





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