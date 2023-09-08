Manchester United borsada çöktü! İşte inanılmaz rakam

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, sportif taraf dışında bugünlerde idari gelişmeleriyle de yakından takip ediliyor. Kırmızı Şeytanlar'ın sahibi Glazer Ailesi bir süredir kulübü satmak için yatırımcılardan gelen tekliflere bakmaya başlamıştı.



Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin Manchester United'ı satın almaya hazırlandığı, kulübü Glazer Ailesi'nden resmen devralacağına yönelik haberler yayınlanmıştı. Satışın en az 6 milyar sterline gerçekleşmesi beklenirken, bu konudaki yeni gelişmelerse, kırmızı-beyazlılara ekonomik anlamda ciddi darbe vurdu.



Manchester United'ın ana hissedarı Glazer ailesinin beklediği değeri bulamayınca hisselerini satmaktan vazgeçtiği haberleri çıkınca, kulübün borsada işlem gören hisseleri adeta çakıldı ve kulüp değerinde büyük bir azalma meydana geldi. Yatırımcıların, New York borsasında işlem gören kulüpteki gelişmelerle hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.



Glazer ailesinin Manchester United'ı satma planını rafa kaldırdığı haberlerinin ardından, kulübün borsadaki değeri bir günde yüzde 21 düştü, piyasa değeri ise 700 milyon dolar azaldı.



Rekor teklife geçit vermediler



Dünya yıldızlarını birer birer ülkeye toplayan Suudi Arabistan'ın, son olarak gözüne Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı kestirdiği belirtiliyor. Salah'a dünya rekorunu kıracak bir transfer teklifi geldiği ancak Liverpool'un teklifi reddettiği ifade ediliyor. İngiliz basınına göre Al-Ittihad, 230 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Avrupa kulüplerinin bu yaz Suudi Pro Ligi kulüplerinin yaptığı transferlerden 1 milyar euro'ya yakın bir miktar kazandığına işaret ediliyor.



