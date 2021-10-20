Manchester United - Atalanta maçı canlı olarak Tuttur'da

Manchester United ile Atalanta Şampiyonlar Ligi 3. maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Manchester United'ın galibiyetine 1,52'lik oran verilirken Atlanta'nın galibiyetine ise 3,70'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,60, 2,5 ALT oranı 2,31 ve 2,5 ÜST ise 1,36'dan belirlendi.
MANCHESTER UNITED - ATALANTA MAÇINDA TUTTUR'DA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Manchester United'ın atmasına 1,40'lık oran belirlenirken ilk golü Atalanta'nın atmasına 2,08'lik oran açıklandı. Maçın Gol olmaz oranı ise 18,00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Manchester United - Atalanta maçında Karşılıklı gol var oranı 1,38'den bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,21 olarak belirlendi.
İLK GÜN TÜM İDDAA KUPONLARIN HEDİYE
İlk yatırım yaptığın gün iddaa kuponların tuttur'dan hediye. Bu kampanyada, ilk yatırım yaptığın gün ile ertesi gün sabah 06:00 arasında oynadığın kuponların kupon bedelleri, toplamda 30 TL'ye kadar tuttur hesabına bonus olarak yatırılır.
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Örnek 3: 3 Kupon oynadın, 3 kuponun toplam kupon bedeli 45 TL, 30 TL bonus kazanırsın.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Manchester United'ın galibiyetine 1,52'lik oran verilirken Atlanta'nın galibiyetine ise 3,70'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,60, 2,5 ALT oranı 2,31 ve 2,5 ÜST ise 1,36'dan belirlendi.
MANCHESTER UNITED - ATALANTA MAÇINDA TUTTUR'DA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Manchester United'ın atmasına 1,40'lık oran belirlenirken ilk golü Atalanta'nın atmasına 2,08'lik oran açıklandı. Maçın Gol olmaz oranı ise 18,00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Manchester United - Atalanta maçında Karşılıklı gol var oranı 1,38'den bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,21 olarak belirlendi.
İLK GÜN TÜM İDDAA KUPONLARIN HEDİYE
İlk yatırım yaptığın gün iddaa kuponların tuttur'dan hediye. Bu kampanyada, ilk yatırım yaptığın gün ile ertesi gün sabah 06:00 arasında oynadığın kuponların kupon bedelleri, toplamda 30 TL'ye kadar tuttur hesabına bonus olarak yatırılır.
Örnek 1: 10 Kupon oynadın, 10 kuponun toplam kupon bedeli 30 TL, 30 TL bonus kazanırsın.
Örnek 2: 1 kupon oynadın, kupon bedeli 20 TL, 20 TL bonus kazanırsın.
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