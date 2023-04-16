Manchester United, Antony ile kazandı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.



The City Ground'da oynanan maçı konuk ekip Manchester United 2-0 kazanırken goller; 32. dakikada Antony ve 76. dakikada Diogo Dalot'tan geldi. Dalot'un golünde asisti ilk golün sahibi Antony yaptı.



Bu sonuçla birlikte Manchester United 59 puana yükselirken, Nottingham Forest 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham ile karşılaşırken, Nottinnham Forest ise Liverpool'a konuk olacak.





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