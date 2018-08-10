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Manchester United açılışı Pogba ve Shaw ile yaptı

Premier Lig'de yeni sezonun açılış maçında Manchester United, Leicester City'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United açılışı Pogba ve Shaw ile yaptı
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10 Ağustos 2018 23:52
Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk maçında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Paul Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Manchester United devreyi 1-0'lık üstünklükle kapattı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Luke Shaw çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Juan Mata oldu.

Son sözü 90+3. dakikada Jamie Vardy söyledi ve Manchester United, Leicester City'i 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.



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