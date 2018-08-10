Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Paul Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Manchester United devreyi 1-0'lık üstünklükle kapattı.Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Luke Shaw çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Juan Mata oldu.Son sözü 90+3. dakikada Jamie Vardy söyledi ve Manchester United, Leicester City'i 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.