Manchester United'a tek gol yetti

Manchester United, ligde sahasında Brentford'u 1-0 mağlup etti ve hanesine 3 puanı yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'a tek gol yetti
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06 Nisan 2023 00:15
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United, 27. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 kazandı.

Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. Brentford, 43 puanda kaldı.

Manchester United, ligde bir sonraki maçta Everton ile karşılaşacak. Brentford sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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