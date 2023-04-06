İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford'u konuk etti.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United, 27. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 kazandı.
Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. Brentford, 43 puanda kaldı.
Manchester United, ligde bir sonraki maçta Everton ile karşılaşacak. Brentford sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United, 27. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 kazandı.
Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. Brentford, 43 puanda kaldı.
Manchester United, ligde bir sonraki maçta Everton ile karşılaşacak. Brentford sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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