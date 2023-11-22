Manchester United'a iyi haber!

Manchester United'a sakatlığını atlatan Luke Shaw'dan iyi haber geldi.
İngiliz sol bek, takımla birlikte çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Luke Shaw, sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızda 2 maçta sahaya çıktı.
İngiliz sol bek, takımla birlikte çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Luke Shaw, sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızda 2 maçta sahaya çıktı.
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