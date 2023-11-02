Manchester United'a evinde soğuk duş: Newcastle 3 attı!

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United deplasmanda Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a evinde soğuk duş: Newcastle 3 attı!
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02 Kasım 2023 01:13
İngiltere Lig Kupası'nda Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle United 3-0 kazandı ve Manchester United'ın kötü gidişatı sürdü.

Newcastle United'ın galibiyet golleri; 29. dakikada Miguel Almiron, 36. dakikada Lewis Hall ve 61. dakikada Joe Willock'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United üst tura geçen taraf olurken, Manchester United kupaya veda etti.

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