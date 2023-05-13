Manchester United'a dev teklif: 5.6 milyar euro!

Glazer ailesinin satışa çıkardığı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a yeni bir talip çıktı.



5.6 MİLYAR EURO TEKLİF!



İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe, Manchester United'ı satın almak için Glazer ailesine 5.6 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.



Haberde, Ratcliffe'in ilk etapta favorilerden biri arasında yer almadığı ancak son yaptığı teklif ile Katarlı konsorsiyum ile birlikte dikkat çeken iki talipten biri haline geldiği ifade edildi. Buna rağmen Katarlı konsorsiyumun başında bulunan Jassim bin Al Thani'nin halen kendilerini önde gördüğü ve Ratcliffe'in teklifi sebebiyle herhangi bir endişe yaşamadığı aktarıldı.



Manchester doğumlu olan Jim Ratcliffe, çok uluslu bir kimya şirketi olan INEOS'un yönetim kurulu başkanı olmasının yanında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in de sahibi konumunda bulunuyor.



