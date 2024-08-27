Manchester United, 60 milyon euro'ya imzayı attırıyor

Manchester United, beklediği orta saha transferini bitirmeye hazırlanıyor.



The Athletic'in haberine göre; Manchester United, 23 yaşındaki orta saha Manuel Ugarte'nin transferinde Paris Saint-Germain ile anlaştı.



TOPLAM MALİYET 60 MİLYON EURO



İki ekibin 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında uzlaştığı ifade edildi.



Yıldız oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği dile getirildi. Ugarte'nin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.



PSG PERFORMANSI



60 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Ugarte, Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 maçta süre bulurken 3 kez asist yaptı.





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