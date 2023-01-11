Manchester United 3 golle yarı finalde

İngiltere Lig Kupası Çeyrek finalinde Manchester United sahasında Charlton Athletic'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fred'in asistiyle topu ağlara gönderen Antony'nin golüyle ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda Manchester United'ın farkı açma çabaları son dakikalarda gerçekleşti. 90 ve 90+4'te Rashford'un golleriyle United 3-0'lık skorla turu geçmeyi başardı.
İngiltere Lig Kupası'nda oynanan bir diğer maçta ise Newcastle United, sahasında Leicester City'i 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fred'in asistiyle topu ağlara gönderen Antony'nin golüyle ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda Manchester United'ın farkı açma çabaları son dakikalarda gerçekleşti. 90 ve 90+4'te Rashford'un golleriyle United 3-0'lık skorla turu geçmeyi başardı.
İngiltere Lig Kupası'nda oynanan bir diğer maçta ise Newcastle United, sahasında Leicester City'i 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ