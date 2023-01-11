Manchester United 3 golle yarı finalde

Lig Kupası çeyrek finalinde Manchester United, sahasında Charlton Athletic'i 3-0 yenerek yarı finale adım attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United 3 golle yarı finalde
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11 Ocak 2023 00:58
İngiltere Lig Kupası Çeyrek finalinde Manchester United sahasında Charlton Athletic'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fred'in asistiyle topu ağlara gönderen Antony'nin golüyle ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda Manchester United'ın farkı açma çabaları son dakikalarda gerçekleşti. 90 ve 90+4'te Rashford'un golleriyle United 3-0'lık skorla turu geçmeyi başardı.

İngiltere Lig Kupası'nda oynanan bir diğer maçta ise Newcastle United, sahasında Leicester City'i 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

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